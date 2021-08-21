В субботу 21 августа в Энгельсе Саратовской области загорелась квартира.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, пламя вспыхнуло в 5-этажном многоквартирном доме №33 на улице Урицкого.

Поимерно в 8 вечера здесь заполыхала 3-комнатная квартира.

На место ЧП прибыли 7 пожарных машин. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего здания 10 человек. Пламя удалось потушить только через час после возгорания.

Уточняется, что на пожаре пострадал 56-летний местный житель. Мужчина надышался продуктами горения.