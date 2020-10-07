Вчера, 6 октября, 11 пожарных и две единицы техники выехали тушить надворные постройки в селе Каменка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 146 квадратных метров, его ликвидировали.

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