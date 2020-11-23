Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре 44-летнего мужчины в Пугачеве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным утром 23 ноября местные жители заметили огонь, который шел из дома на Интернациональной улице.

Прибывшие пожарные устранили возгорание, после тушения огня на полу обнаружили тело хозяина жилища со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия, по предварительной версии пожар начался с кухни.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти гражданина. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.







