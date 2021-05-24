Владелец типографской конторы в Саратове Артем Рута опубликовал в соцсети Facebook обращение к горожанам.

Он объяснил, что сегодня утром его арендодатель без ведома начал проводить сварочные работы. В итоге офис остался без вывески, а здание напоминает скорее заброшенную постройку.

— Дорогие наши, будем восстанавливаться, завтра-после завтра начнём раскопки, будем уточнять, что живо, а что умерло навсегда. Я никогда ничего ни у кого в жизни не просил , сейчас прошу … кто чем может, вы все знаете , что это не просто пожар , это производство , известное в городе, которое делало уже лет 18 фасады и вывески для вас и ваших друзей , это люди , рабочие места, финансовые нагрузки, налоги и прочее… пожалуйста, очень нужна любая посильная помощь, — написал гражданин.

В доказательство своих слов он опубликовал снимки с места событий.

Напомним, вчерашнее возгорание оставило без света ЕДДС. Горожане не могли позвонить по номеру службы, но к вечеру неполадки устранили.