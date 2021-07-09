Сегодня, 9 июля, в десятиэтажном доме на улице Техническая 10\1 на втором этаже загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратову.

Прибывшие на место пожарные увидели на балконе троих детей, они просили о помощи. Огнеборцы при помощи спасательных устройств эвакуировали двух пятилетних девочек и 17-летнего подростка. Помощь медиков им не потребовалась.

Как выяснилось, в квартире загорелись вещи на площади двух квадратных метров. Причина возгорания выясняется. На тушение выезжали пять пожарных расчетов.

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