Сегодня, 9 июля, в десятиэтажном доме на улице Техническая 10\1 на втором этаже загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратову.

Прибывшие на место пожарные увидели на балконе троих детей, они просили о помощи. Огнеборцы при помощи спасательных устройств эвакуировали двух пятилетних девочек и 17-летнего подростка. Помощь медиков им не потребовалась.

Как выяснилось, в квартире загорелись вещи на площади двух квадратных метров. Причина возгорания выясняется. На тушение выезжали пять пожарных расчетов.