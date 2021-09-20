Домой Рубрики Новости Саратова Пожарные тушат огонь на улице Тархова в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пожарные тушат огонь на улице Тархова в Саратове По Новости Саратова - 20.09.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 20 сентября, на улице Тархова загорелась одна из квартир, сообщают очевидцы из соцсетей. Огонь в окнах на шестом этаже девятиэтажки по адресу Тархова 5 тушат две пожарные машины. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА «Единая Россия» получит семь мест в Госдуме в Саратовской области У продавшего свой дом бомжа похитили 55 тысяч рублей Володин – мэру Саратова: «Наводите порядок!» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ванцов: Фальсификациями на выборах занимались только представители КПРФ Новости Саратова - 20.09.2021 0 Член общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал заявления Алимовой по поводу фальсификаций на выборах. -Прошедшие выборы в Государственную Думу были отмечены массовыми нарушениями и... «Единая Россия» получит семь мест в Госдуме в Саратовской области 20.09.2021 У продавшего свой дом бомжа похитили 55 тысяч рублей 20.09.2021 Володин – мэру Саратова: «Наводите порядок!» 20.09.2021 Панков: Желание хайпануть сыграло с Бондаренко злую шутку 20.09.2021