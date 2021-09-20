Сегодня, 20 сентября, на улице Тархова загорелась одна из квартир, сообщают очевидцы из соцсетей.

Огонь в окнах на шестом этаже девятиэтажки по адресу Тархова 5 тушат две пожарные машины.

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