Сегодня, 21 ноября, в 11:24 пожарные отправились на вызов на улицу Чапаева 98 в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхали вещи на втором этаже двухэтажки на площади десяти квадратных метров.

Возгорание ликвидировали к 11:47.