Домой Рубрики Новости Саратова Пожарные тушили вещи в двухэтажке на Чапаева в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пожарные тушили вещи в двухэтажке на Чапаева в Саратове По Новости Саратова - 21.11.2020 118 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 ноября, в 11:24 пожарные отправились на вызов на улицу Чапаева 98 в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхали вещи на втором этаже двухэтажки на площади десяти квадратных метров. Возгорание ликвидировали к 11:47. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Нарушителей масочного режима выявили в шести автобусах Саратова Рецидивист оставил саратовца без инструментов и двери от гаража Водители легковушек пострадали в столкновении под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Нарушителей масочного режима выявили в шести автобусах Саратова Новости Саратова - 21.11.2020 0 Полицейские, сотрудники минтранса Саратовской области, общественники, депутаты и чиновники проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте Саратова. В поселке Комсомольский были обследованы маршруты №3,... Рецидивист оставил саратовца без инструментов и двери от гаража 21.11.2020 Водители легковушек пострадали в столкновении под Саратовом 21.11.2020 Прохожие обнаружили труп мужчины у стройки в Заводском районе Саратова 21.11.2020 Без воды остался поселок и четыре улицы Саратова 21.11.2020