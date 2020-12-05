В Саратове на улице Чернышевского 7 горел заброшенный дом. Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, в результате ЧП никто не пострадал.

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