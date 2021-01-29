Сегодня в Балакове Саратовской области прошли пожарно-тактические учения на газовой автозаправочной станции, сообщает пресс-служба регионального управления по ЧС.

По условиям учений на АГЗС загорелась цистерна. Пожар грозил перерасти во взрыв с распространением на стационарные емкости с газом и пункт хранения газовых баллонов. В ходе учений была отработана эвакуация персонала и посетителей автозаправки.

К учения были привлечены все пожарно-спасательные подразделения Балакова и работники экстренных служб.