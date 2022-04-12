Пожароопасный сезон в Саратовской области начнется с 15 апреля. Об этом сегодня, 12 апреля, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин, подписав соответствующее постановление.

По его словам, за прошедшие сутки министерством природных ресурсов и экологии зафиксированы 2 ландшафтных пожара на площади 25 гектаров. Всего с начала года произошло 13 подобных возгораний на общей площади 91 гектар.

— Пожарная обстановка традиционно осложняется перед началом майских праздников и дачного сезона. В эти дни увеличивается количество случаев неосторожного обращения граждан с огнем, что и является основной причиной пожаров. При отдыхе на природе и работе на дачных участках очень важно соблюдать все меры безопасности, — заявил он.

Для сохранения пожарной безопасности в Саратовской области приобретены квадрокоптеры в каждом лесничестве, а также 14 видеокамер с системой «Лесохранитель» в наиболее горимых районах области 4 камеры в Лысогорском районе, по 3 камеры в Красноармейском, Саратовском, Воскресенском и Ртищевском районах области. В текущем году такие камеры появятся еще в четырех районах — в Ртищевском, Екатериновском, Балашовском и Вольском. Закупка произведена в рамках реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и реализующимся при поддержке Минприроды Саратовской области.

Напомним, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено 110 млн. рублей.