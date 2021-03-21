Сегодня, 21 марта, в центре Саратова произошла авария. Об этом рассказали в городском УГИБДД.

По предварительным данным, столкнулись Lada Granta и автобус №11.

Пострадала 62-летняя водительница легкового авто, ее госпитализировали.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here