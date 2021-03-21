Домой Рубрики Новости Саратова Пожилая водительница Lada Granta пострадала в столкновении с автобусом №11 в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пожилая водительница Lada Granta пострадала в столкновении с автобусом №11 в Саратове По Новости Саратова - 21.03.2021 299 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 марта, в центре Саратова произошла авария. Об этом рассказали в городском УГИБДД. По предварительным данным, столкнулись Lada Granta и автобус №11. Пострадала 62-летняя водительница легкового авто, ее госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водитель Lada Priora пострадал в столкновении с Chevrolet Niva в Саратове УАЗ кувыркнулся в кювет на Большой Лесопарковой в Саратове Пенсионерка из Энгельса стала заложником спора между своими родственниками и банков ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водитель Lada Priora пострадал в столкновении с Chevrolet Niva в Саратове Новости Саратова - 21.03.2021 0 Сегодня, 21 марта, в Заводском районе Саратова на перекрестке улиц Брянской и Азина произошло ДТП. Об этом сообщили в облспасе. Дорогу не поделили Lada Priora... УАЗ кувыркнулся в кювет на Большой Лесопарковой в Саратове 21.03.2021 Пенсионерка из Энгельса стала заложником спора между своими родственниками и банков 21.03.2021 В Саратове загорелся рынок «Привоз» 21.03.2021 Депутат ГД Николай Панков напомнил о 110-летии со дня рождения Василия... 21.03.2021