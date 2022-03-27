Проводится доследственная проверка по факту смерти при пожаре пожилой женщины в Ершовском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне вечером, 26 марта, загорелся частный дом в селе Новая Краснянка, где проживала 81-летняя женщина. Прибывшие по вызову соседки пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в помещении жилища было обнаружено тело хозяйки жилища со следами термического поражения.

По словам следователей, возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.