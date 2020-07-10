Жительница Балаковского района Татьяна Ниронова заняла первое место X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации «Работа на портале и в приложении Пенсионного фонда Российской Федерации» в категории «начинающий». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

По итогам абсолютного первенства она вошла в ТОП-9.

Пенсионерка закончила курсы компьютерной грамотности комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района.

Она показала свою работу с сайтом Пенсионного фонда, поиском в «Яндексе», знания в области интернет-безопасности, подготовила презентацию «Семейные истории Великой Победы», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Моя презентация была признана лучшей на отборочных соревнованиях, но я решила не останавливаться на достигнутом и дополнить её материалами, собирать которые мне помогала вся семья. Некоторые факты о боевом пути моего дедушки удалось узнать от тёти, а дочь изучала архивные документы, чтобы найти информацию о моём свёкре-французе. Конечно, участие в таком грандиозном событии, признаюсь, было для меня очень волнующим. Какие-то задания давались мне с лёгкостью, а над другими пришлось задуматься. После отборочного этапа я внимательно разбирала свои ошибки и была настроена показать в финале всё, на что способна, – поделилась впечатлениями чемпионка.

Она получит диплом и памятный подарок.