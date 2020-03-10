Житель Ленинского района Саратова погиб в огне во время пожара на даче, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 7 марта сторож одного из СНТ на Сокурском тракте в Ленинском районе Саратова заметила дымящийся дачный домик. Открыв дверь, она обнаружила в коридоре тело 61-летнего хозяина дачи. Прибывшие пожарные локализовали возгорание.

По предварительным выводам следствия, причиной возгорания стали вещи, которые погибший пенсионер повесил сушиться на электрический обогреватель. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Проводится проверка.