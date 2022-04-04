В Саратове организована доследственная проверка смерти мужчины на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 4 апреля, при строительных работах возле одного из домов по улице Весенней 61-летний рабочий почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи провела реанимацию, но положительного эффекта это не принесло. Врачи констатировали смерть мужчины.

В ходе осмотра на теле мужчины повреждения не обнаружены. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.