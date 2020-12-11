Женщина выглянула утром в окно и заметила труп под балконами собственного дома в Балакове Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Около 7:00 утра жительница одного из домов на улице Минская в Балакове, выглянув из окна своей квартиры, увидела возле подъезда мужчину, не подающего признаков жизни. Она обратилась в полицию.

Следователи и криминалисты осмотрели тело. Признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. На вид скончавшемуся около 60 лет.

Проводится проверка.

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