Женщина выглянула утром в окно и заметила труп под балконами собственного дома в Балакове Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Около 7:00 утра жительница одного из домов на улице Минская в Балакове, выглянув из окна своей квартиры, увидела возле подъезда мужчину, не подающего признаков жизни. Она обратилась в полицию.

Следователи и криминалисты осмотрели тело. Признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. На вид скончавшемуся около 60 лет.

Проводится проверка.