Пожилой извращенец воспользовался тем, что находился с ребёнком один.

Как сообщили в региональном СУ СКР, преступление произошло, когда 5-летняя девочка гостила у своей бабушки в квартире дома в Ленинском районе Саратова в начале декабря 2020 года.

— Улучив момент, когда рядом никого не было, 57-летний сожитель бабушки совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера, — уточнили детали преступления в СКР.

Все раскрылось, когда папа забрал дочку домой. Девочка рассказала ему о случившемся.

Родители сразу же написали заявление в полицию.

Следователи собрали исчерпывающие доказательства совершения в отношении малолетней противоправного деяния, хотя педофил все отрицал.

В отношении 57-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.