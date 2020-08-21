Перед судом предстанет пожилой житель Саратова, который обвинен в убийстве, незаконном изготовлении и хранении оружия, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее сообщалось, что в феврале 62-летний житель Саратова на токарном станке сделал из пневматического пистолета огнестрел и хранил его у себя дома.

Через пару месяцев, 18 апреля, мужчина потерял свой телефон и заподозрил в пропаже бывшую сожительницу. Он отправился на поиски бывшей, взяв с собой пистолет.

Выяснив предположительное место нахождения бывшей, мужчина пришел в частный дом на улицу Черниговская города Саратов, но женщину там не нашел. Зато он обнаружил спящего 62-летнего сверстника. Чтобы разбудить спящего, мужчина выстрелил в стену, но безуспешно. Разозлившись и вспомнив старые обиды, мужчина два раза выстрелил в голову спящему ровеснику, а затем разбудил сожительницу потерпевшего и ушел с места происшествия.

Потерпевший от выстрелов скончался на месте, его возлюбленная выбежала к соседям и позвонила в единую службу.

Пенсионера заключили под стражу до вынесения приговора.