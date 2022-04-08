Гибель рыбака произошла 7 апреля в Пугачевском районе Саратовской области.
Как сообщили в региональном СУ СКР, в 16.00 на берег реки Большая Чалыкла приехал 68-летний пенсионер, желавший порыбачить.
На резиновой лодке он отплыл от берега и забросил удочку.
В какой-то момент пожилой человек выпал из лолки в воду и самостоятельно выбраться уже не смог.
Родственники пенсионера отправились на его поиски, так как забеспокоились из-за долгого отсутствия рыбака.
Тело мужчины было найдено в реке. Родные сами достали погибшего.
Следователи не обнаружили на теле утонувшего следов насильственной смерти. Проводится проверка.