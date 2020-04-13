Волонтерский центр «Единой России», созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова, продолжает свою работу в ежедневном формате. Поступающие обращения для оперативности распределяются по районам города, к их отработке подключаются местные депутаты и координаторы партийных проектов, активисты «Молодой Гвардии».

Депутат Саратовской городской Думы Александра Сызранцева и региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Алла Фетисова посетили ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в Ленинском районе Саратова и находящуюся в настоящее время на самоизоляции. Марии Иосифовне Речкаловой были переданы продукты питания, фрукты и сладости, а также индивидуальные средства защиты. Через родственников депутат передала ветерану поздравления с наступающим 75-летием Великой Победы, пожелала крепкого здоровья, постоянной заботы и поддержки близких людей, а также долгих лет жизни.

В этот же день продукты питания, а также канцелярские принадлежности были переданы для многодетной семьи, в которой воспитываются пятеро детей. Семья переехала из районного поселка, в котором собственное жилье было признано непригодным для проживания. В настоящее время все вместе проживают в арендованной квартире, особенно остро стоит вопрос не только в приобретении сезонной одежды и обуви для детей, но и в продуктах питания. Совместно с администрацией Ленинского района детям были предоставлены места в дошкольном учреждении, что даёт возможность маме трудоустроиться.

Помощь людям, оказавшимся в связи с пандемией коронавируса на самоизоляции или в сложной жизненной ситуации, оказывают и в Заводском районе Саратова. В основном это многодетные семьи, матери-одиночки, вдовы, инвалиды. Им необходимую помощь доставили член Президиума регионального политсовета «Единой России», депутат Саратовской городской Думы Сергей Агапов и активист «Волонтерского центра СГУ» Денис Яшин. В продуктовый набор вошли крупы, макароны, рыбные и овощные консервы, масло, сок, печенье.

— Эта акция показала, что в сложившейся ситуации, когда некоторые граждане потеряли источники доходов, помощь им очень важна. Для каких-то семей такие продуктовые наборы будут очень кстати. Поэтому важно откликнуться и позаботится о таких семьях, – прокомментировал Сергей Агапов.