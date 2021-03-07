Следователи проводят проверку по факту гибели пожилой супружеской пары в Саратове, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вчера днем житель Заводского района Саратова пришел проведать своих пожилых родителей. Дверь в дом была заперта изнутри, а на стук пенсионеры – 67-летний мужчина и его 62-летняя жена не реагировали. Сын взломал дверь и нашел родителей на полу в одной из комнат.

Эксперты вместе со следователем осмотрели тела. Признаком насильственной они не нашли. По предварительной версии, пенсионеры угорели из-за закрытого шабера печи.

Проводится проверка.