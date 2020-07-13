В Октябрьский отдел полиции обратился 27-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.

Местный житель рассказал, что в личных сообщениях ему написал неизвестный и предложил «пропиарить» его страницу в социальной сети за шесть тысяч рублей. 27-летний мужчина перевел ему деньги, но дальнейших обещаний неизвестный не выполнил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Саратов был доставлен 20-летний житель Оренбурга, который признался в содеянном.

Управление МВД по Саратову призывает быть бдительнее, особенно при общении в социальных сетях с неизвестными.