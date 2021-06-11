10 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сотрудники Приволжской магистрали совместно с представителями ГИБДД организовали практическое занятие для водителей автотранспорта.

На железнодорожном переезде, расположенном на 864 километре станции Князевка Саратовского региона, водитель школьного автобуса и дежурный по переезду отработали порядок действий при вынужденной остановке автотранспорта на железнодорожных путях.

За необычным мастер-классом наблюдали также студенты филиала Самарского государственного университета путей сообщения в Саратове. Будущим и настоящим водителям продемонстрировали, как действовать в нестандартной ситуации: в течение двух секунд включить заградительную сигнализацию и затем убрать автотранспорт из зоны движения поездов.

Кроме того, участникам мероприятия рассказали о недавних ДТП на переездах и их последствиях, а также раздали памятки с информацией о правилах пересечения железнодорожных переездов.