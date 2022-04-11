В Саратове прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Практики исследовательского трека Студенческих научных обществ» в рамках Молодёжного научно-образовательного форума «МЫ — УПРАВЛЕНЦЫ!». Организатором выступил Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС.

На открытии конференции выступил директор ПИУ РАНХиГС. Он подчеркнул актуальность темы, её важность для преподавателей и студентов. «Образовательный процесс предусматривает не только передачу информации, но и освоение методов критического анализа, способов получения нового знания. За период обучения нам необходимо сформировать у студентов исследовательские, аналитические и управленческие компетенции, которые сделают их востребованными специалистами. И здесь необходима система сервисов поддержки интеллектуальной деятельности. А она в Институте есть — это и Студенческий проектный офис, и Центр коллективного пользования, созданный благодаря Мегагранту Правительства Российской Федерации на базе Центра психолого-экономических исследований, и студенческие исследовательские группы, работающие на большинстве кафедр по научной проблематике наших учёных. В рамках конференции интересно посмотреть опыт других вузов, не только «гуманитариев», но и «технарей», установить деловые контакты, ведь сейчас многие разработки создаются на стыке наук, нуждаются в продвижении, внедрении, использовании», – отметил Виктор Чепляев.

Спикерами экспертных сессий стали преподаватели вузов Саратова и Санкт-Петербурга, которые рассказали об актуальных проблемах в студенческой среде. Слушатели узнали о возможностях формирования у студентов проектных навыков, о вовлечении старшекурсников в научное сопровождение первых исследовательских работ обучающихся младших курсов, о разработке студентами предложений по улучшению социальной сферы муниципалитетов, а также о работе Студенческих научных обществ и студенческих кружков.

«Свой интерес к конференции проявили студенты и преподаватели ведущих вузов Саратова. В программу было включено 290 докладов. Кроме того, студенты охотно участвовали в параллельно идущих научно-образовательных мероприятиях, таких как проектный нетворкинг «Студенческие инициативы в муниципальном управлении», управленческий тренинг «Конструктор управленческих практик», управленческие игры «Выборы в орган N», «Мастерская с HR» и ещё 40 круглых столов и олимпиад. Представлены были и оригинальные студенческие исследования. Могу привести в пример разработку, представленную на дизайн-сессии «Управленческие компетенции эффективного руководителя ХХ−ХХI вв. в исследовательско-исторической ретроспективе», в которой анализируются карьерные треки успешных лидеров прошлого и современности», – подвёл итоги конференции начальник научно-организационного отдела Поволжского института управления РАНХиГС Олег Абакумов.