Пострадавшим в ДТП пассажирам саратовской маршрутки первую помощь оказывал росгвардеец. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления гвардии.

Вчера возвращаясь домой после суточного дежурства, прапорщик Виктор Арсютин стал очевидцем ДТП на улице Танкистов. Водитель маршрута №99 не справился с управлением и въехал в столб. При ударе общественный транспорт получил серьёзные повреждения, двери оказались заблокированы, и пассажиры не могли самостоятельно выйти из автобуса, который мог загореться в любую минуту. Увидев данное происшествие, Виктор Арсютин незамедлительно бросился на помощь пострадавшим. Вместе с сотрудниками полиции росгвардеец принялся эвакуировать людей из салона и до приезда медиков оказал первую медицинскую помощь наиболее искалеченным пассажирам.