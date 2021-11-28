Пресс-служба губернатора Саратовской области сообщает о распространении ложной информации.

В сети интернет размещена фейковая страница одного из известных интернет-изданий. Речь, в частности, о Лента.ру. Именно под неё злоумышленники подделали свою ложную «новость» о том, что Саратовская область якобы отказывается от поддержки Москвы и конкретно председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В подделке говорится, что в Саратове якобы приняли решение попрощаться с Вячеславом Володиным по инициативе губернатора Валерия Радаева, так как регион намерен «самостоятельно развивать инфраструктуру, улучшать благосостояние своих жителей без постоянной поддержки из Москвы. По словам Валерия Радаева, это решение назрело давно. «Недопустимо, когда развитие целого региона зависит от политической воли одного лица, пусть даже и избранного от этого региона депутата».

«Фейк», — подписала пресс-служба скрин не соответствующего действительности сообщения.

«Шутники» разместили заведомо ложную информацию, которую издание Лента.ру никогда не публиковало, — уточнили в Правительстве региона.