Правительство Саратовской области увеличит ежедневную сумму льготного питания на одного школьника. Соответствующий документ опубликован на сайт заксобрания.

В пояснительной записке сказано, что областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов уже предусматривает увеличение льготного питание на одного ребенка до 20 рулей. Однако в действующем законе «Об образовании» заявлена предыдущая сумма — 10 рублей. Это несоответствие и предлагают устранить чиновники.

Всего же на питание в школах для детей с соцподдержкой в текущем году из региональной казны выделено 358,8 миллиона рублей, в том числе 153,9 — на обеспечение учеников начальной школы молоком.