Михаил Мишустин рассказал на заседании о ситуации с ценами на лекарства.
— На жизненно важные лекарства мы контролируем цены через систему маркировки. Видим цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали – до 5%. Этот рост в основном обоснован ростом цен на субстанции, — отметил Мишустин.
Меры, которые принимает правительство для регулирования ситуации:
-Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан сохранены в полном объеме.
-Поддержку за счет льготных кредитов получают отечественные фармацевтические предприятия.
-Упрощен ввоз, порядок регистрации и лицензирования импортных препаратов.
-Введено опережающее авансирование на закупку медицинской продукции, использующейся в ОМС.
Отдельно он подчеркнул, что на сегодняшний день ограничения на поставки лекарственных препаратов не вводились.