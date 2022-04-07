Михаил Мишустин рассказал на заседании о ситуации с ценами на лекарства.

— На жизненно важные лекарства мы контролируем цены через систему маркировки. Видим цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали – до 5%. Этот рост в основном обоснован ростом цен на субстанции, — отметил Мишустин.

Меры, которые принимает правительство для регулирования ситуации:

-Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан сохранены в полном объеме.

-Поддержку за счет льготных кредитов получают отечественные фармацевтические предприятия.

-Упрощен ввоз, порядок регистрации и лицензирования импортных препаратов.

-Введено опережающее авансирование на закупку медицинской продукции, использующейся в ОМС.

Отдельно он подчеркнул, что на сегодняшний день ограничения на поставки лекарственных препаратов не вводились.