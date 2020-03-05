Правительство России приняло решение о выделении денег на строительство Парка покорителей космоса в Саратовской области. Об этом сообщи Председатель госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Дорогие друзья, хочу рассказать вам о большом событии. Сегодня Правительством Российской Федерации принято решение о выделении нашей Саратовской области 874 миллионов рублей на реализацию проекта строительства Парка покорителей космоса. Это очень важно для нас. Первый космонавт мира Юрий Гагарин связан своей судьбой с нашей областью, и так получилось, что он не только учился и впервые полетел в небо на самолете из аэроклуба Дубки, но и приземлился на Саратовскую землю. Нам важно сделать все, для того чтобы увековечить имя первого космонавта Юрия Гагарина, — прокомментировал решение Вячеслав Володин.