Сегодня президент России Владимир Путин во время сообщения Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию. Ожидаются не только изменения ряда статей основного закона, но закрепление особых требований к представителям власти.

В связи с этим, на встрече Путина с кабинетом министров Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку действующего состава правительства.

— Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ, — напомнил Медведев.

По словам премьер-министра, новые решения внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей.

— Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку, — заявил Медведев.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев стал абсолютным рекордсменом на посту премьер-министра страны в новейшей истории России — более семи лет и восьми месяцев (он был утвержден на эту должность 8 мая 2012 года).

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года.