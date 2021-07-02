Вчера, 1 июля, Валерий Радаев принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию , которое провел заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. В рамках заседания проект по застройке территории бывшего аэропорта «Центральный» был одобрен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Одной из тем на видеоконференции стал запуск пилотного проекта по финансированию строительства объектов инфраструктуры с использованием «инфраструктурного меню». В своем выступлении Радаев отметил, что Саратовская область самым активным образом готовится к участию в проекте с использованием этого механизма.

— Определена площадка под масштабное комплексное развитие и по ней уже сформирована заявка. Это территория старого аэропорта, которая освободилась после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса «Гагарин» — 220 гектаров практически в самом центре города Саратова. И она сегодня определяется как одна из наиболее перспективных точек роста Саратовской агломерации. Концепция данной площадки подразумевает создание компактной современной городской среды — «города в городе» — комплексную застройку по новым стандартам, — подчеркнул Валерий Радаев.

До конца текущего года будет подготовлен план по планировке территории бывшего аэропорта. А 25 июня в минстрое состоялась презентация этого проекта.

Напомним, что ранее на сайте администрации Саратова был выложен проект генплана развития города до 2041 года. В нем помимо прочего упоминалась активная застройка территории старого саратовского аэропорта. Согласно плану, там планируется построить технопарк, выставочный центр, отель на 100 мест, аквапарк и индустриальный парк.