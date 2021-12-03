Оргкомитет Гайдаровского форума утвердил даты и формат проведения мероприятия на 2022 год. Форум «Россия и мир: приоритеты» состоится 13 и 14 января в «телевизионном» формате: спикеры примут участие в очных дискуссиях на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а аудитория сможет присоединиться ко всем сессиям онлайн на сайте и на ресурсах медиапартнёров. Форум пройдёт при поддержке Правительства Российской Федерации.

Участниками дискуссий станут представители органов власти — министры, главы регионов, общественные и политические деятели, руководители крупнейших российских компаний, ведущие эксперты, а также представители политических и бизнес-кругов из разных стран мира.

Темой форума в предстоящем году года станут приоритеты Правительства Российской Федерации — ключевые направления инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Особое внимание будет уделено таким вопросам, как государство для граждан, социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок.

— Важность форума невозможно переоценить, ведь на данной экспертной площадке рассматриваются перспективы дальнейшего экономического развития, современные тенденции и вызовы, точки роста социально-экономического потенциала, поддержка бизнеса и инвестиционного климата. Особая значимость мероприятия заключается в том, что на ней выступают в качестве спикеров ведущие эксперты мирового уровня, руководители регионов, корпораций и органов власти. Их профессионализм и индивидуальный взгляд на актуальную социальную и экономическую повестку могут оказать существенное влияние на проекты развития регионов и страны, – отметил важность мероприятия директор Поволжского института управления имени П.А, Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев.

Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. Он является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и традиционно открывает деловую повестку года.

Организаторами форума традиционно выступают РАНХиГС, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).