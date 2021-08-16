У правительства Саратовской области есть план на случай, если ООО «КВС» уйдет из Саратова, рассказал председатель правительства Роман Бусаргин.

Если договор, условия которого ОО «КВС» не исполняет, будет расторгнут, первоначально все заботы о подаче воды в дома города сможет взять на себя местный «Водоканал». Это будет переходный период, пока не найдется новый концессионер.

— У нас есть понимание, как в случае ухода ООО «КВС» с рынка будет осуществляться водоснабжение областного центра. После расторжения договора будет объявлен конкурс на привлечение нового концессионера, которому будет передано водопроводное хозяйство города. МУП «Водоканал» не прекратил свою деятельность, у него сейчас есть определенные экономические вопросы. На момент переходного периода уже есть понимание, как МУП зайдет и будет продолжать работать, обеспечивая водоснабжение города. Такой вариант не исключен, и мы готовы к этому, — отметил Бусаргин.