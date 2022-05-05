Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с инвестором и основным кредитором кондитерской фабрики. Об этом он написал сегодня, 5 мая, в своем телеграм-канале.

— В прошлом году предприятие возобновило производство после простоя, однако сейчас арендатор испытывает определенные юридические трудности, которые в том числе усложняют реализацию продукции через торговые сети.

Задачи правительства области — сохранить все социальные гарантии для коллектива фабрики, а также с учетом всех имеющихся мер государственной поддержки любым путем сохранить производство. С нашей стороны готовы оказывать инвестору всю необходимую помощь, — отметил политик.