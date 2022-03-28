Председатель областного правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил в Балаковском районе политехнический техникум.

Учреждение, со слов Бусаргина, является примером того, как должна работать система среднего профессионального образования в регионе.

— В настоящий момент техникум загружен практически на 99%. Поток абитуриентов большой. Это говорит о том, что направления подготовки четко увязаны с потребностями экономики. Будущих профессионалов здесь готовят по тем специальностям, которые очень востребованы именно в Балаковском районе.

В техникуме также реализуется очень грамотный подход к трудоустройству студентов. Уже на 3 курсе они выходят на производства, начинают строить карьеру и получать зарплаты, — отмечает глава регионального правительства.

Бусаргин обсудили с директором задачи по дальнейшему развитию образовательного учреждения.

Итогом обсуждения стало решение еще больше усилить материально-техническую базу и рассмотреть возможность расширить прием по специальностям, которые пользуются популярностью у абитуриентов.