Правительство Саратовской области присоединится к массовой экологической акции «Час Земли». Об это сообщает пресс-служба Пул-64.

В субботу, 26 марта, на один час с 20:30 до 21:30 будет выключена подсветка здания регионального правительства и министерств.

«Час Земли» — экологическая акция, которая проводится ежегодно для привлечения внимания к проблеме ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Её участники выключают свет и электроприборы на 1 час в знак неравнодушия к будущему планеты и экономному использованию электроэнергии.

Напомним, на территории Саратовской области реализуется нацпроект «Экология», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержки Минприроды РФ и Минприроды Саратовской области.