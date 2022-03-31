Правительство области присоединится к субботнику на Кумысной поляне. Об этом сегодня, 31 марта, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Данное предложение прозвучало на заседании Правительства области. Перед министром природных ресурсов и экологии поставлена задача организовать работы.

— Буквально завтра у нас начинаются мероприятия по благоустройству. После зимы необходимо провести санитарную очистку дворов, улиц, скверов, зеленых зон и других общественных мест.

Коллеги, было бы правильно, чтобы правительство внесло свой вклад в это дело и присоединилось к субботникам, которые будут проводить различные организации. Давайте поможем городу привести в порядок, например, Кумысную поляну, — обратился к слушателям чиновник.