В правительстве Саратовской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию недобросовестной деятельности на финансовом рынке, которая была создана в конце 2021 года.

В период пандемии увеличилось число кибермошенников, начали появляться финансовые пирамиды в виде интернет-проектов. Злоумышленники все чаще звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков или надзорных органов.

Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ разработан план мероприятий, который направлен на сокращение числа правонарушений в финансовой сфере. В следующие 2 недели он будет пополняться новыми предложениями от специалистов из различных областей.

К работе также должны подключиться представители муниципальных образований. По словам экспертов, такая помощь на местах позволит оперативнее выявлять нелегальную деятельность на финансовом рынке и защитит наших жителей от мошенников.