Из резервного фонда правительства Саратовской области будут выделены средства на восстановление больницы в Петровском районе. Об этом сегодня, 20 сентября, написал в своем телеграмм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

Напомним, 3 августа на территории района прошел грозовой дождь и разрушительный ураган, скорость ветра достигала более 22 метров в секунду.

В результате этого были повреждены кровли нескольких лечебных корпусов Петровской больницы, а также стропильная группа зданий амбулатории и котельной Березовской врачебной амбулатории.

—Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проведения аварийно-восстановительных работ из резервного фонда правительства области направлены средства в размере 14,2 млн рублей, — написал Бусаргин.