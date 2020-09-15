В отношении 39-летнего жителя Энгельса возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия вечером 19 августа его остановили полицейские на улице Колотилова за совершение административного правонарушения. Мужчина не хотел, чтоб его привлекали к ответственности, поэтому попытался уехать на своей машине.

Правоохранитель встал на пути автомобиля, но водитель нажал на педаль газа и ударил полицейского бампером по ногам. Дальнейшие противоправные действия мужчины пресекли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.