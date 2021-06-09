В дежурную часть Приволжского ЛУ МВД России на транспорте обратился 61-летний саратовец, который 26 мая забыл на почте документ со своими вещами.

Там лежали: СНИЛС, справка об инвалидности, диплом строительного колледжа на свое имя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Приволжского ЛУ МВД России на транспорте изъята запись с камеры видеонаблюдения, расположенная в помещении почтового отделения, которая зафиксировала женщину, забравшую с полку оставленный пакет с чужими документами.

Ее приметы: на вид 50-55 лет, славянской внешности плотного телосложения, среднего роста, была одета в рубашку голубого цвета, юбку серую.

Сотрудники правоохранительных органов просят тех, кто может опознать женщину на видеозаписи, обращаться в Приволжское ЛУ МВД России на транспорте по телефонам: +-7-987-354-50-24, +7-906-309-31-21, +7-937-260-55-33.