Прокуратура Волжского района Саратове выявила нарушения соблюдения требований пожарной безопасности в Доме быта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В подвале здания хранили оборудование, мебель и другие предметы, как и а путях эвакуации и эвакуационном выходе, а также в подвале правого крала. В последнем сняли дверные полотна, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, не было огнетушителей.

Также был ограничен доступ к пожарному крану, а лестницу из подвала освещал светильник без рассеивателя.

Прокуратура внесла представление в адрес директора объекта с требованием устранить нарушения.