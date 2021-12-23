В причинах трагедии, случившейся 22 декабря в Аткарском районе, попыталась разобраться уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Детский омбудсмен посетила село Прокудино, где 43-летняя Вера Зайцева убила 8-летнего сына и пыталась задушить 5-летнюю дочь.

Женщина находится под стражей, ей предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям. Вину она полностью признала.

«Мать с отцом находились в разводе с июня, но в ноябре мать решила вернуться с детьми в село. Ребенок находился на семейном обучении. Обязанность матери давать обучение и прикрепиться к школе выполнена не была. Ребенок первый класс пропустил. Почему? Проверка продолжится», — написала Загородняя в своем Instagram.

Правозащитница отметила, что в этом году мальчик ходил в школу с матерью, которая на людях была с ним ласкова и добра.

С отцом детей женщина развелась недавно после почти 10 лет брака. Отец детей любил. Однако суд принял решение при разводе родителей оставить малышей, как принято, с матерью.

Что именно послужило спусковым крючком для трагедии, пока Загородней не совсем понятно. Она отмечает, что детоубийца путается в показаниях. Следствие продолжается.

— На 18.45 девочка в том же состоянии, крайне тяжёлая, но стабильная, завтра снова врачи встретятся с московскими специалистами- телемедицина, врачи- реаниматологи и те, которые работают по ожогам и обморожениям. Борьба за жизнь продолжается. Со стороны врачей и со стороны всех нас, кто может просто сейчас молиться за малышку. Господи, помоги Анечке, — отмечает особо Загородняя.