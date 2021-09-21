Правящая партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% бюллетеней для голосования набрала по партийному списку в Госдуму 49,82%.
Таковы официальные данные Центризбиркома России.
У единороссов примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 198 одномандатным округам.
В итоге «Единая Россия» имеет конституционное большинство в Госдуме.
Если верить официальным цифрам, за «ЕР» следом с 18,93% идут члены КПРФ, далее по нисходящей ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и новичок в Госдуме «Новые люди» — 5,32%.
Для попадания в нижнюю палату парламента политическим партиям необходимо было преодолеть пятипроцентный порог.