Правящая партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% бюллетеней для голосования набрала по партийному списку в Госдуму 49,82%.

Таковы официальные данные Центризбиркома России.

У единороссов примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 198 одномандатным округам.

В итоге «Единая Россия» имеет конституционное большинство в Госдуме.

Если верить официальным цифрам, за «ЕР» следом с 18,93% идут члены КПРФ, далее по нисходящей ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и новичок в Госдуме «Новые люди» — 5,32%.