Предварительное голосование по кандидатуре на довыборы в Саратовскую областную думу по Ленинскому избирательному округу Саратова от партии «Единая Россия» пройдет в воскресенье, 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Принять участие в предварительном голосовании смогут все жители избирательного округа, достигшие 18-летнего возраста.

Счетные участки будут расположены в областном центре народного творчества им. Л.А. Руслановой, в городском клубе детского творчества «Романтик», в ДК «Звезда», детской музыкальной школе №4, а также в библиотеках №№7, 12, 20, 42 и в детской библиотеке №33.

Напомним, кандидатами предварительного голосования являются индивидуальные предприниматели Анастасия Бобылева и Александр Маслов, главный специалист отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской Думы Никита Дудник и директор ДК «Россия» Ольга Сынкина.