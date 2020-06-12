Саратовская региональная общественная организация «Национальный культурный центр закавказских народов «Кавказ» и участники проекта «Гармонизация в многообразии», реализуемого на средства, предоставленные Фондом президентских грантов, поздравили жителей области с Днем России.

Традиционно к государственным праздникам национальный культурный центр закавказских народов «Кавказ» готовит большие концерты, просмотр которых доступен в интернете. В этом году общественная организация присоединилась к всероссийскому флешмобу #RussianDance и записала выступления своих участников Видео доступно по ссылке.

—12 июня для нас, россиян, — особый день. Он объединяет всех, кому дорога наша родина, кто чувствует ответственность за ее судьбу, стремится сделать свою страну современной и процветающей. Мы — россияне! Все мы разные: мы говорим на разных языках, поём разные песни, и для каждого это — огромный мир, в котором мы живём, одинаково любим землю, родителей и своих детей. Мы не сомневаемся, что и в будущем Россия будет являть собой пример сильного и успешного во всех отношениях государства. Ведь история России – это история каждого из нас. Сердечно поздравляю Вас с Днем России, с днем ее высокой славы, гордости и величия! С праздником Вас, дорогие друзья!, — поздравила с Днем России руководитель национальный культурный центр закавказских народов «Кавказ» Эмилия Шария.