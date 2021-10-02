В воскресенье, 3 октября, в эфире телеканала «Саратов 24» покажут праздничный концерт в честь Дня компании ОАО «РЖД».

Он был подготовлен Приволжской железной дорогой для сотрудников Саратовского региона ПривЖД. Начало трансляции – в 21:30.

В программе мероприятия – выступления местных танцевальных и вокальных творческих коллективов, а также сольных исполнителей.

На следующей неделе аналогичные концерты, подготовленные специально для астраханских и волгоградских железнодорожников, покажут по телеканалам «Волгоград 24» и «Астрахань 24». О точном времени трансляций будет сообщено дополнительно.

После выхода на телевидении онлайн-версии трёх концертов будут доступны на официальном сайте Приволжской железной дороги.