Труп 53-летнего мужчины был обнаружен в квартире вечером 1 января.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в обед в квартире дома на улице Чапаева Балакова Саратовской области между 51-летней женщиной и ее мужем вспыхнула ссора.

Рассвирепевшая жена взяла кухонный нож и ударила им супруга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

Как показала экспертиза, убитый умер от колото-резаной раны груди с повреждением легкого.

В настоящее время гражданке предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Уышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решается вопрос об избрании меры пресечения для убийцы.