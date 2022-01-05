Труп 53-летнего мужчины был обнаружен в квартире вечером 1 января. 

Как сообщили в региональном СУ СКР,  в обед в квартире дома на улице Чапаева Балакова Саратовской области между 51-летней женщиной и ее мужем вспыхнула ссора.

Рассвирепевшая жена взяла кухонный нож и ударила им супруга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался. 

Как показала экспертиза, убитый умер от колото-резаной раны груди с повреждением легкого. 

В настоящее время гражданке предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Уышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решается вопрос об избрании меры пресечения для убийцы. 

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