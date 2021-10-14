Следователи проводят проверку по факту смерти 53-летнего жителя Духовницкого района Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в среду 13 октября на территории организации, расположенной в селе Григорьевка Духовницкого района 45-летний тракторист складывал собранное зерно в ангар.

— В этот момент рядом с воротами ангара проходил 53-летний сторож организации. Двигаясь задним ходом, тракторист не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил наезд на охранника. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где через непродолжительное время скончался, — сообщили подробности трагедии в ведомстве.

В настоящий момент выясняются обстоятельства гибели человека и причины, которые этому способствовали. Расследование уголовного дела продолжается.