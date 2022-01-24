Согласно рейтингу «Топ-10 губернаторской повестки 17-23 января 2022 года», который составили политологи, первую строчку в нем занял глава Саратовской области Валерий Радаев.

Саратовский губернатор предложил отменить введение надбавки в 25% к пенсиям высокопоставленных чиновников.

Среди предложений от российских губернаторов также есть усиление охраны за редким видом птиц, планы по реновации и другое.

10-е место занял глава Тамбовской области Максим Егоров. Он открыл соревнования по хоккею в валенках с мячом.